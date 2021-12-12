Haberler Trabzonspor İyi değildik

İyi değildik

Avcı: Daha önce nasıl ‘Hiçbir şey kazanmadık’ diyorsak bu maçla da hiçbir şey kaybetmedik.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2021 Pazar 06:50
İyi değildik
Karadeniz devinin hocası Abdullah Avcı, Antalyaspor yenilgisi sonrası üzgündü. Deneyimli çalıştırıcı iyi bir futbol sergileyemediklerini, Antalyaspor'un daha fazla istediğini, daha hızlı gittiğini daha çok mücadele ettiğini söyledi. Avcı "Antalyaspor'un Nuri Şahin ile bir çıkışı vardı. Rakibi analiz etmiştik ancak planlarımızı uygulayamadık. Bireysel performansa kaldık. Fırsat da geldi. Maçta öne geçtik ancak koruyamadık" dedi. Başarılı hoca şöyle konuştu: "Antalyaspor'u tebrik ediyorum. İyi bir galibiyet aldılar. Bazen kazanamazsın ama kaybetmezsin de. Biz kendi kalemize attık. Dalgalı bir oyun oynadık. İyi oynarken kaybetmek üzer. Bu maçta iyi değildik ve kaybettik"
DİĞER
Son dakika: Ozan Kabak, Cristiano Ronaldo'ya korku dolu anlar yaşattı! Son anlarda maça damga vurdu...
SON DAKİKA! e-Ticaret'te kirli oyun! Başınıza gelirse hemen ihbar edin
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor