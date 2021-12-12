İyi değildik

Karadeniz devinin hocası Abdullah Avcı, Antalyaspor yenilgisi sonrası üzgündü. Deneyimli çalıştırıcı iyi bir futbol sergileyemediklerini, Antalyaspor'un daha fazla istediğini, daha hızlı gittiğini daha çok mücadele ettiğini söyledi. Avcı "Antalyaspor'un Nuri Şahin ile bir çıkışı vardı. Rakibi analiz etmiştik ancak planlarımızı uygulayamadık. Bireysel performansa kaldık. Fırsat da geldi. Maçta öne geçtik ancak koruyamadık" dedi. Başarılı hoca şöyle konuştu: "Antalyaspor'u tebrik ediyorum. İyi bir galibiyet aldılar. Bazen kazanamazsın ama kaybetmezsin de. Biz kendi kalemize attık. Dalgalı bir oyun oynadık. İyi oynarken kaybetmek üzer. Bu maçta iyi değildik ve kaybettik"