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Bakasetas ve Peres döndü

Trabzonspor'da son haftalarda 21 kişilik kadroda kendilerine yer bulan ancak 11'de başlayamayan oyunculardan Bakasetas 3, Bruno Peres ise 6 maç sonra 11'de sahaya çıktı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2021 Pazar 06:50
Bakasetas ve Peres döndü
Trabzonspor'da son haftalarda 21 kişilik kadroda kendilerine yer bulan ancak 11'de başlayamayan oyunculardan Bakasetas 3, Bruno Peres ise 6 maç sonra 11'de sahaya çıktı. Sakatlıkları nedeniyle bir süredir bu şansı yakalamayan iki oyuncu, kenarda oturan Siopis ve Denswil'in yerine oynadı ve formasına kavuşmuş oldu. İlk 11'de olmayan Siopis, 69'da Cornelius'un yerine oyuna girdi. Bordo-mavili takımın hücumdaki etkili isimlerinden Djaniny de bir maçlık aradan sonra yine Antalyaspor maçında formasını kapan isimler arasında yer aldı.
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