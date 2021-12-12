Bakasetas İtalyan basınına konuştu! "Trabzonspor'un şampiyonluğunu..."

Süper Lig'in 16. haftasında ilk yenilgisini alan Trabzonspor, lideliğini sürdürüyor. Sakatlığını atlatan ve Beşiktaş derbisinin ardından ilk kez 11'de maça başlayan Bakasetas, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.

Bakasetas, "Sezon sonunda Trabzonspor'un şampiyon olmasını her şeyden çok istiyorum" dedi. İşte detaylar;

"HERKESİN ONU SEVDİĞİ BİR YERDE YAŞIYOR"

"Bakasetas, Hamsik ile birlikte Trabzonspor'un iki yıldızı. Bu ikiliyi Siopis takip ediyor. Sportpress24.com'dan Manos Staramopoulos'a konuşan Bakaetas, neden herkes için çok değerli olduğunu bir kez daha gösterdi.

Kariyerinin bir döneminde gereken ilgiyi göremedi ama şimdi çalıştığı zamanların tadını çıkartıyor. Şimdi Trabzon'da herkesin ona saygı duyduğu ve onu sevdiği bir yerde yaşıyor."

"HER ŞEYDEN ÇOK İSTİYORUM"

Trabzonspor'un şampiyonluk ihtimali hakkında konuşan Bakasetas;

"Aldığımız zaferler bizi şampiyonluğa daha çok inandırıyor. Şehrin tüm enerjisi takıma yansıyor. Trabzonspor'un şampiyon olmasını her şeyden çok istiyorum.

Buraya geldiğim ilk andan beri Yunanistan ile çok benzer yer olduğunu anladım. Bu benim adaptasyonum için çok önemliydi. Yunanistan'da olduğu gibi, buradaki insanlar da kesinlikle futbol konusunda tutkulu. Bu yüzden hiç şaşırmadım. Trabzon'a geldiğim ilk andan itibaren Trabzon'a neredeyse alışmıştım.

Burada örneğin stadyumlardan bahsedecek olursak her Pazar büyük bir stadyumda ve harika bir atmosferde oynuyoruz. Bunlar oyuncular için önemli detaylar. Aynı zamanda Türkiye Süper Ligi'nin finansal olarak çoğu ligle rekabet edebilecek seviyede olduğuna inanıyorum."