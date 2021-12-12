Antalyaspor - Trabzonspor maçı sonrası Nihat Kahveci konuştu! "Bazen şerde hayır vardır"

"KİM GELİRSE NURİ ŞAHİN DEDİ"

"Nuri Şahin'in bu maçta teknik taktik, fiziksel takımını hazır tutmasını ayrı tutuyorum, maç sonunda kim röportaja gelirse Nuri Şahin diyor. Bu çok önemli. Demek ki saha dışında inanılmaz bir iletişim var. Nuri hoca var demek ki orada bunu anlarım ben. Takım olarak çok memnunlar demek ki." (TRT Spor)