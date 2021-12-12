Antalyaspor - Trabzonspor maçı sonrası Nihat Kahveci konuştu! "Bazen şerde hayır vardır"

"NURİ ŞAHİN TAKTİK DERSİ VERDİ"
"Trabzonspor kötü oynadı diye kazanmadı. Antalyaspor dakika 1'den 90'a kadar oynadı. 1-5-4-1, 1-5-3-2 diye hücumdayken veya savunmadayken değiştirerek oynattı Nuri Şahin. Topun arkasına çok çabuk geldi bir kere Antalyaspor. Bütün ikinci topları da aldılar neredeyse. Taktik anlamda Nuri hoca ders verdi. Rakibini çok iyi çalışmış."
"NURİ ŞAHİN TAKTİK DERSİ VERDİ"
"ANTALYA KANATLARI ÇOK İYİ YAKALADI"
"Antalyaspor'un kazanmasının sebeplerinden birisi Güray ve Doğukan'ın solda Dorukhan'ı yakalaması. Diğer tarafta da Peres'i yakalamaları çok etkili oldu."
"NWAKAEME TAKIMIN YÜZDE 90'I"
"Nwakaeme ile Djaniny'nin çok gelmemesi nedeniyle Antalyaspor bunu kullandı. Trabzonspor puan kaybedeceğim diye sinyalleri veriyordu ama yıldızları devreye giriyordu. Deplasmanlarda özellikle hep birileri ortaya çıktı. Nwakaeme de çıkınca Trabzonspor'un kazanma umudu neredeyse kalmadı. Zaten ofans anlamında Nwakaeme takımın yüzde 60'ı tek başına. Yanındakilerin hepsinin performansını artırıyor"