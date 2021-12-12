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Antalyaspor - Trabzonspor maçı sonrası Nihat Kahveci konuştu! "Bazen şerde hayır vardır"

Trabzonspor, Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele, Antalyaspor'un 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı. Maç sonrası Nihat Kahveci, mücadeleyi yorumladı. Kahveci yaptığı konuşmada, Nuri Şahin'e dair övgü dolu sözler sarf ederken, Trabzonspor hakkında da konuştu. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2021 Pazar 10:45
Antalyaspor - Trabzonspor maçı sonrası Nihat Kahveci konuştu! "Bazen şerde hayır vardır"

"NURİ ŞAHİN TAKTİK DERSİ VERDİ"
"Trabzonspor kötü oynadı diye kazanmadı. Antalyaspor dakika 1'den 90'a kadar oynadı. 1-5-4-1, 1-5-3-2 diye hücumdayken veya savunmadayken değiştirerek oynattı Nuri Şahin. Topun arkasına çok çabuk geldi bir kere Antalyaspor. Bütün ikinci topları da aldılar neredeyse. Taktik anlamda Nuri hoca ders verdi. Rakibini çok iyi çalışmış."

Antalyaspor - Trabzonspor maçı sonrası Nihat Kahveci konuştu! "Bazen şerde hayır vardır"

"ANTALYA KANATLARI ÇOK İYİ YAKALADI"
"Antalyaspor'un kazanmasının sebeplerinden birisi Güray ve Doğukan'ın solda Dorukhan'ı yakalaması. Diğer tarafta da Peres'i yakalamaları çok etkili oldu."

Antalyaspor - Trabzonspor maçı sonrası Nihat Kahveci konuştu! "Bazen şerde hayır vardır"

"NWAKAEME TAKIMIN YÜZDE 90'I"
"Nwakaeme ile Djaniny'nin çok gelmemesi nedeniyle Antalyaspor bunu kullandı. Trabzonspor puan kaybedeceğim diye sinyalleri veriyordu ama yıldızları devreye giriyordu. Deplasmanlarda özellikle hep birileri ortaya çıktı. Nwakaeme de çıkınca Trabzonspor'un kazanma umudu neredeyse kalmadı. Zaten ofans anlamında Nwakaeme takımın yüzde 60'ı tek başına. Yanındakilerin hepsinin performansını artırıyor"

Antalyaspor - Trabzonspor maçı sonrası Nihat Kahveci konuştu! "Bazen şerde hayır vardır"

"NURİ ŞAHİN'İN KARİYERİNDE UNUTULMAZ"
"1 oyuncu tüm maçları almaz belki ama çok şey ifade eder. Bugün Messi'siz Barcelona'nın halini görüyorsunuz. Nuri Şahin'in kariyerinde bu maç unutulmayacak. Aylardır yenilmeyen Trabzonspor'u yendiği söylenecek."

Antalyaspor - Trabzonspor maçı sonrası Nihat Kahveci konuştu! "Bazen şerde hayır vardır"

"UĞURCAN VE DJANINY HARİÇ KİMSE YOK"
"Peres'in uzun süre oynamadan solda başlaması bana biraz garip geldi. Denswil oynadığında, İsmail oynadığında memnun değilimin görüntüsünü verdiler. Ligin en uyumlu stoper ikililerinden Edgar ile Vitor uzun zamandır bu kadar kötü oynamadılar. Enteresan bir özgüvensiz oynadılar. Uğurcan hariç kim oynadı dersen Djaniny uğraştı biraz ileride. Üçüncü oyuncuyu sayamıyorum. Gol atmasına rağmen Cornelius'u da beğenmedim"

Antalyaspor - Trabzonspor maçı sonrası Nihat Kahveci konuştu! "Bazen şerde hayır vardır"

"BAZEN ŞERDE HAYIR VARDIR"
"Trabzonspor şimdi kaybettikten sonra yokuş aşağıya gidiyor görüntüsü var diye katiyen söylenemez. Bazen yenilgide hayır vardır, şerde hayır vardır. Bundan sonra çok daha başka Trabzonspor da izleyebiliriz. Biraz bildiğimizin dışında bir görüntüsü vardı Trabzonspor'un bu sonuç da normal oldu"

Antalyaspor - Trabzonspor maçı sonrası Nihat Kahveci konuştu! "Bazen şerde hayır vardır"

"KİM GELİRSE NURİ ŞAHİN DEDİ"
"Nuri Şahin'in bu maçta teknik taktik, fiziksel takımını hazır tutmasını ayrı tutuyorum, maç sonunda kim röportaja gelirse Nuri Şahin diyor. Bu çok önemli. Demek ki saha dışında inanılmaz bir iletişim var. Nuri hoca var demek ki orada bunu anlarım ben. Takım olarak çok memnunlar demek ki." (TRT Spor)

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