Trabzonspor deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek! İşte muhtemel 11'ler

Trabzonspor , Spor Toto Süper Lig 'in 16. haftasında bugün deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak. Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Ligde 39 puanla en yakın rakipleri İttifak Holding Konyaspor ve Fenerbahçe'nin önünde 12 puan farkla lider durumda bulunan bordo-mavililer, zorlu bir engeli daha geride bırakmak için kenetlendi. Oynadığı son 8 karşılaşmayı kazanan Karadeniz devi, Antalyaspor maçından da 3 puanla ayrılarak art arda 9. galibiyetini elde etmeye çalışacak.