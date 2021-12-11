Djaniny için teklif getirme

Yönetim, teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda iç transfere de yön veriyor. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Trabzonspor'da birçok oyuncuya transfer teklifi var. Bordo-mavililer, forma şansı bulamayan futbolcularının önünü açmayı düşünürken; aslara gelen tekliflere ise kapılarını kapatmış durumda. Bu konuda son olarak Djaniny'nin menajerinin Arabistan'dan 8 milyon euro'luk bir teklif getireceğini ilettiği öğrenildi. Yönetimin ise "Teklif getirip Djaniny'nin kafasını karıştırma. Futbolcumuz da şu an sadece şampiyonluğu düşünüyor" uyarısı ile kapıyı hemen kapattı.