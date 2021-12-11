Antalyaspor Trabzonspor maçı öncesi Abdullah Avcı'dan Abdülkadir Ömür açıklaması! | Neden ilk 11'de yok?

Süper Lig'in 16. haftasında lider Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak. Karşılaşma öncesi bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

İşte Avcı'nın açıklamaları:

"Nuri Şahin, aslında daha oynayıp benim ekibimde başlayacaktı ama 5-6 senedir bunun hazırlığını yapıyordu, böyle bir karar verdi. U17 şampiyonu olan takımın değerli bir oyuncusuydu. Avrupa'nın en önemli üç kulübünde oynadı. Kendine devamlı yatırım yapıyor.

Antalyaspor'un verileri, o geldiğinden beri yukarı çıkıyor. Türk antrenörlerin sayısı, Avrupa'da bu şekilde çoğalacak. Rakibiz. Saygı çok önemli. Bundan sonraki maçlarda, Nuri hocaya başarılar diliyorum.

Kazanmak, kazanma alışkanlığını devam ettirmek önemli. Tüm ülkenin gözünün Trabzonspor'un üstünde olduğunu, herkesin kaybetmesini beklediğini biliyoruz. Planları olan bir takıma karşı oynayacağız. Hiçbir maç kolay değil.

Bakasetas'ı Karagümrük maçında kadroya almıştık ama riske atmadık. Kazanma karakterli bir oyuncu, devamlı oynamak istiyor. Cornelius, son 2 günde antrenmanlara katılabildi. Peres de 3 haftadır bizimle beraber.

Rakibe göre, oyuncunun durumuna göre birçok şey değişebiliyor. Onun için de bugün böyle bir kadro tercihi ortaya çıktı. Ömür'le bugün tekrar konuştuk, bazı çalışmalara katıldı ancak riske etmedik."