Antalyaspor-Trabzonspor maçı CANLI İZLE

Süper Lig'in 16. haftasında heyecan devam ediyor. Antalyaspor ile Trabzonspor zorlu mücadelede kozlarını paylaşıyor. Antalya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetiyor. İki ekip de mutlak galibiyet için sahada. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

ANTALYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

ANTALYASPOR: Boffin, Güray, Naldo, Veysel, Kudriashov, Bünyamin, Poli, Doğukan, Fredy, Ghacha, Mukaiuru

TRABZONSPOR: Uğurcan, Dorukhan, Edgar, Hugo, Peres, Berat, Hamsik, Bakasetas, Djaniny, Nwakaeme, Cornelius

ANTALYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başlama düdüğü 19.00'da çalan Antalyaspor - Trabzonspor maçı beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden de takip edebilirsiniz.

ANTALYASPOR-TRABZONSPOR MAÇ ÖNÜ NOTLAR

LİGDE YENİLMEZLİK SERİSİNİ 28 MAÇA ÇIKARMAK İSTİYOR

Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor karşısında kaybetmemesi halinde ligde yenilmezlik serisini 28 maça çıkaracak. Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra oynadığı 27 maçta mağlup olmadı. Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 16 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.

SON DEPLASMAN YENİLGİSİNİ 411 GÜN ÖNCE YAŞADI

Son deplasman yenilgisini geçen sezon ligin 6. haftasında 25 Ekim 2020 tarihinde İstanbul'da oynanan Fenerbahçe maçında 3-1'lik sonuçla yaşayan bordo-mavililer, 411 gündür dış sahada kaybetmiyor. Karadeniz ekibi, dış sahada oynadığı son 25 maçta 15 galibiyet, 10 beraberlik elde etti.

ANTALYA'DA GALİBİYETLERDE TRABZONSPOR ÜSTÜN

Antalyaspor ile Trabzonspor, bugüne kadar 70 kez karşı karşıya geldi. Karadeniz temsilcisiyle Antalyaspor, Misli.com 2. Lig'de 12, Türkiye Kupası'nda 7, 1 hazırlık maçı ve 50 kez de Süper Lig olmak üzere 70 kez karşılaştı. Kırmızı beyazlılar, geride kalan 70 maçta 13 galibiyet, 16 beraberlik ve 41 yenilgi aldı. Antalya'da oynanan 37 maçta, kırmızı beyazlı takım 11 galibiyet, 9 beraberlik ve 17 yenilgi aldı. İki takım Süper Lig'de ise 50 kez karşılaştı. 50 mücadele sonunda Antalyaspor 8 galibiyet, 12 beraberlik, 30 da yenilgi aldı.

5 SAKAT 1 CEZALI 4 OYUNCU SINIRDA



Fraport TAV Antalyaspor'da zorlu Trabzonspor maçı öncesi Ufuk Akyol, Enzo Crivelli, Haji Wright, Doğukan Nelik, Harun Alpsoy sakatlıklarından dolayı, Amilton ise sarı kart cezasından dolayı forma giyemiyor. Kırmızı beyazlı takımda Poli, Boffin, Güray Vural ve Fredy, Trabzonspor maçında kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynananacak Konyaspor maçında cezalı duruma düşecek.