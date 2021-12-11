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Abdullah Avcı Antalyaspor Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Antalya Stadyumu'nda oynanan karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Karşılaşmanın ardından Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Avcı, "Bir şey kazanmadık, 3 puan kazandık diyorduk. Bugün de 3 puan kaybettik. Bu yarış içinde bunların hepsi olacak." dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2021 Cumartesi 21:38 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2021 Cumartesi 21:42
Abdullah Avcı Antalyaspor Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 2-1 biten Antalyaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE AVCI'NIN AÇIKLAMALARI:

Kaza diyemeyiz. Maç öncesi, rakiple ilgili, Nuri hocayla ilgili düşüncelerimi söylemiştim. Geldiği günden beri Antalyaspor yukarı çıkıyor. Biz de buna göre hazırlandık.

Bizden daha fazla oyun içerisinde olmaya çalıştılar. Fırsat geldi, öne geçtik ama değerlendiremedik. Bütüne baktığımızda dalgalı oyunlarımızdan birisini oynadık.

Bir şey kazanmadık, 3 puan kazandık diyorduk. Bugün de 3 puan kaybettik. Bu yarış içinde bunların hepsi olacak.

Kaybetmeyebilirdik, fırsatlar da vardı ama planları doğru uygulayamıyorsan zaman zaman bunlar olacak. Dediğim gibi, 3 puan kaybettik. Başka bir şey kaybetmedik.

Oyuncular üzgünlerdi, normaldir. Maç kaybedince, oyuncu karakteri muhakkak üzülür. 38 haftanın her haftasında ritim yakalayamayabilirsin.

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