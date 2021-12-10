Trabzonspor'a 4 müjde birden

Fırtına'da Antalyaspor maçı öncesi sakat oyunculardan gelen haberler teknik heyeti sevindirdi. Önceki gün yapılan antrenmana kas yorgunlukları nedeniyle katılamayan Vitor Hugo, Dorukhan Toköz, Abdülkadir Ömür ve Trondsen dünkü antrenmanda takımla çalıştı. 4 oyuncunun da iyileştiği ve Antalyaspor'a karşı teknik direktör Abdullah Avcı'dan forma beklediği bildirildi. Erce Kardeşler ile Hüseyin Türkmen ise dünkü çalışmada da yer almadılar.

NEŞELİ İDMAN

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda Avcı ve oyuncuların neşesi dikkat çekti. Dinamik ısınma hareketlerinin ardından pas ve 5'e 2 çalışmaları gerçekleştiren futbolcular antrenmanı çift kale maç ile tamamladı.