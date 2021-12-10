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TRABZONSPOR HABERLERİ - Ahmet Ağaoğlu'dan taraftara mesaj!

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, taraftarlardan liderliğin keyfini doyasıya yaşamalarını istedi. Ağaoğlu, “Kenetlenmiş bir Trabzonspor’un başaramayacağı zafer yoktur” dedi. (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2021 Cuma 06:50
TRABZONSPOR HABERLERİ - Ahmet Ağaoğlu'dan taraftara mesaj!

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulüp dergisinde bir yazı kaleme aldı. "Teknik direktörümüz Abdullah Avcı'nın samimiyeti, gayreti ve emeği ile futbolcularımızın tutkusu ve taraftarımızın arzusu birleşince lider bir takım ortaya çıktı" diyen Ağaoğlu, "Pandemiye rağmen gelir-gider dengesi sapmayan, bugünü ve yarınını doğru planlamış bir Trabzonspor var. Buna bağlı olarak da sportif anlamda sürekli yükseliş trendine sahip bir futbol takımımız var" ifadelerini kullandı.

BAYRAKLARI ALIN

"Hep birlikte bunun keyfini çıkartalım" diyen Ağaoğlu, "Formalarımızı giyelim, bayraklarımızı alalım, kombine veya biletlerimizle stattaki koltuklarımızda bu güzel günlerin keyfini hep birlikte yaşayalım. Unutmamalıyız ki birbirine sıkıca kenetlenmiş büyük Trabzonspor ailesinin başaramayacağı hiçbir zafer, kazanamayacağı hiçbir mücadele, ulaşamayacağı hiçbir zirve yoktur" sözlerine yer verdi.

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