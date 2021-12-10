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SPOR HABERİ - Trabzonspor kafilesi Antalya'ya gitti!

Spor haberi... Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maç için Antalya'ya hareket etti. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2021 Cuma 17:44
SPOR HABERİ - Trabzonspor kafilesi Antalya'ya gitti!

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde maçın son antrenmanını yapan bordo-mavililer, THY'ye ait özel uçakla Antalya'ya gitti. Bu arada, antrenmanda yeni transfer Evrard Kouassi'nin yer almasına rağmen maç kafilesine dahil edilmediği öğrenildi.

Trabzonspor'un 23 kişilik maç kadrosunda şu futbolcular yer aldı:

"Uğurcan Çakır, Arda Akbulut, Muhammet Taha Tepe, Serkan Asan, Peres, Dorukhan Toköz, Ahmetcan Kaplan, Hugo, Edgar Ie, Denswıl, İsmail Köybaşı, Berat Özdemir, Siopıs, Hamsik, Abdulkadir Parmak, Yunus Mallı, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Cornelıus, Djanıny, Koıta."

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