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Forma savaşı kızıştı

Şampiyonluğa yürüyen bordo-mavili takımın idmanları kıran kırana geçiyor. Orta sahada 1 forma için 4 oyuncu yarışıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2021 Cuma 06:50
Forma savaşı kızıştı
Antalyaspor karşılaşması öncesi takımdaki forma rekabeti zirveye çıktı. Bu da Abdullah Avcı'nın yüzünü güldürüyor. Her mevkide önemli bir yarış yaşanırken orta sahada ise forma adeta aslanın ağzında. Bu bölgede Marek Hamsik ilk 11'e en yakın isim. Defansif görev için Berat ile Siopis arasında savaş yaşanırken, diğer formaya ise birçok aday var. Sakatlıktan çıkan Bakasetas yerini geri alma uğraşı verirken; Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak ve Yunus Mallı da orta sahada yer bulmaya çalışan diğer isimler.
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