Deplasman canavarı

Spor Toto Süper Lig 'de bu sezon namağlup lider olarak yoluna devam ederek rekorlara imza atan Trabzonspor'un 25 maçtır (412 gün) deplasmanda bileği bükülmüyor. Dış sahada en son yenilgisini geçen sezonun 6. haftasında 25 Ekim 2020'de F.Bahçe karşısında yaşayan Karadeniz temsilcisi, bu tarihten sonra konuk takım olarak sahaya çıktığı karşılaşmalarda 15 galibiyet ve 10 beraberlik yaşadı.

8 MAÇTA 7 GALİBİYET

Fırtına bu sezon dış sahada oynadığı 8 maçta 7 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Topladığı 39 puanın 22'sini deplasmanda oynadığı maçlarda hanesine yazdıran bordo- mavililer, fileleri sarstığı 31 golün 16'sını da deplasmanda attı. Yediği 11 golün ise 5'ni dış sahada kalesinde gördü. Bakasetas (4), Nwakaeme, Gervinho, Djaniny, Cornelius ve Abdulkadir Ömür (2'şer), Hamsik (1) deplasmanda gol atan isimler oldu.