Antalya&Muğla’ya 122 bin fidan

Trabzonsporlu Dorukhan Toköz ile Andreas Cornelius, sezon başında düzenlenen imza töreninde söz verdikleri 61 biner fidan bağışını gerçekleştirdi. Başkan Ahmet Ağaoğlu, geleneksel hale getirdiği imza töreninde forma satışı yerine, iki futbolcudan Antalya ve Muğla'da yanan ormanlara 61 biner adet fidan bağışı yapmalarını istemişti. Toplam 122 bin fidan bağışı, geçen hafta Orman Genel Müdürlüğü'ne gerçekleştirildi. Orman Genel Müdürlüğü'nün iki oyuncuya birer teşekkür sertifikası gönderdiği bildirildi.