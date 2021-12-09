Trabzonspor'a Antalyaspor maçı öncesi 4 müjde birden!

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon namağlup lider olarak yoluna devam ederek rekorlara imza atan Trabzonspor, 25 maçtır deplasmanda bileği bükülmüyor. Dış sahada en son yenilgisini geçen sezonun 6. haftasında 25 Ekim 2020'de Fenerbahçe karşısında yaşayan Karadeniz temsilcisi, bu tarihten sonra konuk takım olarak sahaya çıktığı karşılaşmalarda 15 galibiyet ve 10 beraberlik yaşadı.

DEPLASMANDA 412 GÜNDÜR BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Süper Lig lideri Trabzonspor, 412 gündür deplasmanda oynadığı maçlarda rakiplerine galibiyet fırsatı vermedi. Ev sahibi takımlara 3 puan vermeyen bordo-mavililer, Antalyaspor karşısında bu unvanının korumak için mücadele edecek. Namağlup lider olarak yoluna devam eden Trabzonspor bu sezon ise dış sahada oynadığı 8 maçta 7 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Genel puan sıralamasında elde ettiği 39 puanın 22'sini deplasmanda oynadığı maçlarda elde eden Karadeniz ekibi, 17 puanı ise evinde oynadığı müsabakalarda kazandı.

SAKATLAR ANTRENMANA ÇIKTI

Bordo Mavililer de dün gerçekleşen antrenmanda doktor raporuyla yer almayan ve dinlenme programı uygulanan Dorukhan Toköz, Abdülkadir Ömür, Trondsen ve Vitor Hugo antrenmanda yer aldı. Dorukhan, Ömür ve Hugo'nun geçtiğimiz aylarda kulübe kazandırılan sakatlık önleme cihazından gelen rapor doğrultusunda antrenmana çıkarılmadığının altı çizildi. Hüseyin Türkmen ve Erce Kardeşler'in tedavisi sürüyor.