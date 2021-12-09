Kasıtlı yapıyorlar

Karadeniz devinin stoperdeki duvarı Edgar İe dünkü çalışma öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 27 yaşındaki futbolcu "Bugünden şampiyon olarak gösterilmemiz kasıtlı. Henüz ligin ilk yarısı bile tamamlanmadı. Biz de bu söylemleri duyuyoruz ancak ciddiye almıyoruz. Belki maçları kazanıyoruz ama henüz hiçbir kupa kazanmış değiliz" dedi. Edgar rehavete girmeden maçlarını kazanmaya devam edeceklerini belirtti. Başarılı oyuncu "Saha içi ve dışında arkadaşlığımız gayet iyi. Çalışmalarımızın karşılığını alıyoruz. İnsanların da bizi nasıl desteklediğini görüyoruz. Böyle devam edersek hedefimize ulaşırız" diye konuştu.



İŞİMİZİ YAPIYORUZ



Fırtına'nın stoperi Edgar İe, partneri Vitor Hugo ile birlikte oynamaktan mutlu olduğunu söyledi. Başarılı futbolcu "Vitor ile hem iyi bir arkadaşlığımız var hem de dil olarak birbirimizi anlayabiliyoruz saha içerisinde. Maçlara çıktığımızda bütün takım arkadaşlarımız gibi üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

NE DEDİ?



Şu an bütün odağım Trabzonspor. Afrika Kupası'nı düşünmüyorum.

Abdullah Avcı ile çok yakın iletişimimiz var. Saha içinde onun isteklerini yerine getirmeye çalışıyoruz.

Günümüzde artık savunma oyuncuların topla arası iyi olmak zorunda. Çünkü savunmadan başlayan hücum organizasyonalrı var.

Pandemide maç oynamak kolay değildi çünkü taraftar yoktu. Taraftar ister istemez motivasyonunuzu artırıyor.

Deplasman maçlarında artık üzerimizde daha çok baskı olacak. Çünkü herkes lider Trabzonspor'u yenmek istiyor.

Kendime Pique'yi örmek alıyorum. Topla nasıl oynadığını, nerede ve nasıl pozisyon aldığını inceliyorum. Kesinlikle idolüm Pique.



BURADA MUTLUYUM

Edgar Ie'ye kontratının 2022'de sona erdiği soruldu. Tecrübeli futbolcu "Sözleşmenin devam etmesinden mutlu olurum. Çünkü burada mutluyum. Bu kadar mutlu olduğunuz yerden de gitmek istemezsiniz" ifadelerini kullandı.