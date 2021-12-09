4 kritik eksik

Süper Lig'in tozunu attıran bordo-mavililer, 8'de 8 yaptıktan sonra rotasını Antalyaspor karşılaşmasına çevirdi. Abdullah Avcı ve öğrencileri bu hafta da kazanarak takipçileriyle puan farkının azalmasını istemiyor. Ancak bu maçta önemli oyuncularını kullanamayabilir. Fırtına'nın dünkü antrenmanında 6 eksik vardı. Bunların 4'ünün ilk 11 oyuncusu olması teknik direktör Abdullah Avcı'yı düşündürüyor. Adana Demirspor maçında başına aldığı darbe sonucu 8 dikiş atılan Andreas Cornelius bandajla idmana katıldı. Sakatlığı bulunan Anders Trondsen antrenmanın bir bölümünde yer aldı. Kas yorgunluğu olan Abdülkadir Ömür ile sol arka adalesinde ağrı hisseden Vitor Hugo da idmanda yoktu. Ayrıca Erce Kardeşler ile Hüseyin Türkmen de sakatlıkları sebebiyle çalışmaya katılmadılar.
BUGÜN BELLİ OLACAK
Trabzonspor'da sakatlıkları devam eden isimlerin durumu bugün netleşecek. Yapılacak sağlık kontrollerinin ardından Antalyaspor mücadelesinde forma giyip giymeyecekleri belli olacak.