Haberler Trabzonspor TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Son Fırtına Jean Evrard Kouassi! İşte sözleşme detayları... (TS spor haberi)

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Son Fırtına Jean Evrard Kouassi! İşte sözleşme detayları... (TS spor haberi)

Trabzonspor'un prensipte anlaşmaya vardığı yeni yıldızı Jean Evrard Kouassi dün şehre ayak bastı. 27 yaşındaki kanat oyuncusu bugün sağlık kontrollerinden geçtikten sonra 3.5 yıllık imzayı atacak. İşte tüm detaylar... | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2021 Çarşamba 06:50
TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Son Fırtına Jean Evrard Kouassi! İşte sözleşme detayları... (TS spor haberi)

Bordo-mavililer, şampiyonluk hedefiyle kenetlendikleri sezonda hiçbir eksik olmadan yola devam etmek istiyor. Gervinho'nun sezonu kapatmasının ardından Abdullah Avcı iki kanat oyuncusu birden istemişti. İlk olarak Jean Evrard Kouassi ile anlaşmaya varıldı. Gizli yürütülen transfer operasyonunda Çin'in Wuhan takımı ile kontratı Aralık sonunda bitecek olan Fildişi yıldız ile anlaşmaya varıldı. Kouassi dün 17.15'te İstanbul'a ayak bastı. Başarılı oyuncu bugün sağlık kontrollerine girecek.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Son Fırtına Jean Evrard Kouassi! İşte sözleşme detayları... (TS spor haberi)

3.5 YILLIK İMZA ATACAK

Trabzonspor, Jean Evrard Kouassi ile bugün resmi sözleşme imzalayacak. Hızlı ve teknik kanat oyuncusu kendisini 3.5 yıllığına bordo-mavili ekibe bağlayacak kontratın altına imzasını atacak. Kouassi yıllık 700 bin euro kazanacak. Ayrıca her yıl için imza parası da alacak. Wuhan ile kontratı sona erdiği için herhangi bir bonservis bedeli ödenmeyecek. Abdullah Avcı'nın Kouassi transferi sebebiyle bir hayli memnun olduğu belirtildi. Usta hoca yıldız ismi Afrika Kupası sonrası rotasyona sokacak.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Son Fırtına Jean Evrard Kouassi! İşte sözleşme detayları... (TS spor haberi)

AY SONUNA KADAR KALACAK

Jean Evrard Kouassi, Fildişi Sahili formasıyla Afrika Kupası'nda boy gösterecek. 27 yaşındaki kanat oyuncusuna imza sonrası izin verilmesi bekleniyordu. Ancak Abdullah Avcı "Kal hem takım arkadaşlarına hem de oyun sistemimize alışırsın" demişti. Bu öneriyi kabul eden Kouassi, imza sonrası Trabzon'da kalacak. Şehre, takım arkadaşlarına ve sisteme uyum sağlayacak. Böylece Afrika Kupası dönüşünde adaptasyon sorunu yaşamayacak.

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