TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Son Fırtına Jean Evrard Kouassi! İşte sözleşme detayları... (TS spor haberi)

Bordo-mavililer, şampiyonluk hedefiyle kenetlendikleri sezonda hiçbir eksik olmadan yola devam etmek istiyor. Gervinho'nun sezonu kapatmasının ardından Abdullah Avcı iki kanat oyuncusu birden istemişti. İlk olarak Jean Evrard Kouassi ile anlaşmaya varıldı. Gizli yürütülen transfer operasyonunda Çin'in Wuhan takımı ile kontratı Aralık sonunda bitecek olan Fildişi yıldız ile anlaşmaya varıldı. Kouassi dün 17.15'te İstanbul'a ayak bastı. Başarılı oyuncu bugün sağlık kontrollerine girecek.





3.5 YILLIK İMZA ATACAK



Trabzonspor, Jean Evrard Kouassi ile bugün resmi sözleşme imzalayacak. Hızlı ve teknik kanat oyuncusu kendisini 3.5 yıllığına bordo-mavili ekibe bağlayacak kontratın altına imzasını atacak. Kouassi yıllık 700 bin euro kazanacak. Ayrıca her yıl için imza parası da alacak. Wuhan ile kontratı sona erdiği için herhangi bir bonservis bedeli ödenmeyecek. Abdullah Avcı'nın Kouassi transferi sebebiyle bir hayli memnun olduğu belirtildi. Usta hoca yıldız ismi Afrika Kupası sonrası rotasyona sokacak.