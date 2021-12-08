Rehavete yer yok

Bordo-mavili ekip geride kalan 15 haftada en yakın rakipleri Konyaspor ve Fenerbahçe'nin 12 puan önünde bulunuyor. Galatasaray'a 16, son şampiyon Beşiktaş'a ise 18 puan fark atan Fırtına'da en çok endişe edilen durum rehavet. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Abdullah Avcı ise bu durumun takımı kötü etkilememesi için yaptıkları açıklamalarda sürekli hiçbir şey kazanmadıklarını vurguluyor. Ağaoğlu "Şampiyonluk şarkıları söylenmeye başladı ama sakın ha... Trabzonspor kar yağarken şampiyonluk kutlar diyenler var. Ligde son düdük çalmadan sevinmek yok" ifadelerini kullanıyor. Camiayı bu sözlerle motive ve konsantre tutmaya çalışıyor.



İPLER AVCI'DA



Teknik direktör Abdullah Avcı da gece gündüz birlikte olduğu futbolcuların rehavete kapılmamaları için her açıklamasında önemli mesajlar veriyor. Usta hoca "Umarım siz de ben de bu ligden alacağımızı tahsil edeceğiz ancak henüz sadece maçları kazanıyoruz. Daha hiçbir kupayı kaldırmadık" diyerek ligin daha bitmediğini oyuncularının aklına kazıyor.