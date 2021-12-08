Haberler Trabzonspor Ekstra turnike yerleştirilecek

Ekstra turnike yerleştirilecek

Şenol Güneş Stadı'nda oynanan Gaziantepspor ve Adana Demirspor maçlarında turnike sorunu yüzünden yüzlerce taraftar maça 20 ila 40 dakika gecikmeli girmişti. Yönetim hızlı bir çare ile ekstra turnike yerleştirmeye karar verdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2021 Çarşamba 06:50
Ekstra turnike yerleştirilecek
Şenol Güneş Stadı'nda oynanan Gaziantepspor ve Adana Demirspor maçlarında turnike sorunu yüzünden yüzlerce taraftar maça 20 ila 40 dakika gecikmeli girmişti. Yönetim hızlı bir çare ile ekstra turnike yerleştirmeye karar verdi. Bordo-mavili idareciler, Hatayspor karşılaşmasında benzer bir sorunun yaşanmayacağını belirttiler.
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