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TRRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'ya üçüncü Yunan! İşte yapılacak teklif

Sağ kanadını Kouassi ile güçlendiren Trabzonspor, sol kanada da takviye yapmaya hazırlanıyor. Bordo-mavililer, Olympiakos’un Yunan milli yıldızı Georgios Masouras için temaslarını sıklaştırırken, Bakasetas ve Siopis faktörüyle transferi noktalamak istiyor. İşte yapılacak teklif...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2021 Salı 06:50
TRRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'ya üçüncü Yunan!

Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, devre arası transfer döneminde iki kanat oyuncusu birden istediğini belirtmişti. Usta çalıştırıcının bu talebi yönetim tarafından olumlu karşılandı. Jean Evrard Kouassi'yi renklerine bağlayan Fırtına, şimdi de Georgios Masouras için bastırıyor.

TRRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'ya üçüncü Yunan!

Olympiakos, 27 yaşındaki oyuncusu için başta "Satılık değil" cevabı vermişti ancak bordo-mavililerin ısrarı sonucunda pazarlıklar başladı. Şu an için sıkıntı Yunan ekibinin kapıyı yüksekten açması.

TRRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'ya üçüncü Yunan!

OYUNCU ÇOK İSTEKLİ
Georgios Masouras'ın da kariyerini Trabzonspor'da devam ettirmek istemesi transferi kolaylaştıran bir etken. 27 yaşındaki futbolcu için Olympiakos 8 milyon euro istiyor. Karadeniz temsilcisi ise bu rakamı çok daha aşağılara çekmeyi planlıyor.

TRRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'ya üçüncü Yunan!

Bunu başarabilirse Masouras sezonun 2. yarısından itibaren kiralık olarak bordo-mavili formayı giyecek. Sezon sonunda ise bonservisi ile birlikte alınacak. Ahmet Ağaoğlu kısa süre önce verdiği röportajda "Bir Yunan oyuncu daha alacağız" demişti.

TRRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'ya üçüncü Yunan!

BAKASETAS VE SIOPIS'E TRABZON'U SORDU
Georgios Masouras'ın Trabzonspor'a sıcak bakmasındaki en büyük etkenlerden biri de bordo-mavili ekipte iki vatandaşının oynaması. 27 yaşındaki oyuncunun Anastasios Bakasetas ve Manolas Siopis'e Trabzon şehrini ve takımını sorduğu öğrenildi.

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