TRRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'ya üçüncü Yunan! İşte yapılacak teklif

Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, devre arası transfer döneminde iki kanat oyuncusu birden istediğini belirtmişti. Usta çalıştırıcının bu talebi yönetim tarafından olumlu karşılandı. Jean Evrard Kouassi'yi renklerine bağlayan Fırtına, şimdi de Georgios Masouras için bastırıyor.
Olympiakos, 27 yaşındaki oyuncusu için başta "Satılık değil" cevabı vermişti ancak bordo-mavililerin ısrarı sonucunda pazarlıklar başladı. Şu an için sıkıntı Yunan ekibinin kapıyı yüksekten açması.
OYUNCU ÇOK İSTEKLİ
Georgios Masouras'ın da kariyerini Trabzonspor'da devam ettirmek istemesi transferi kolaylaştıran bir etken. 27 yaşındaki futbolcu için Olympiakos 8 milyon euro istiyor. Karadeniz temsilcisi ise bu rakamı çok daha aşağılara çekmeyi planlıyor.