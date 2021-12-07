TRRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'ya üçüncü Yunan! İşte yapılacak teklif

Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, devre arası transfer döneminde iki kanat oyuncusu birden istediğini belirtmişti. Usta çalıştırıcının bu talebi yönetim tarafından olumlu karşılandı. Jean Evrard Kouassi'yi renklerine bağlayan Fırtına, şimdi de Georgios Masouras için bastırıyor.

Olympiakos, 27 yaşındaki oyuncusu için başta "Satılık değil" cevabı vermişti ancak bordo-mavililerin ısrarı sonucunda pazarlıklar başladı. Şu an için sıkıntı Yunan ekibinin kapıyı yüksekten açması.