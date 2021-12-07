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TRABZONSPOR HABERLERİ - Jean Evrard Kouassi'nin İstanbul'a geliş saati belli oldu

Son dakika Trabzonspor haberleri... Fırtına, transferde bombayı patlattı. Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı Fildişi Sahilli yeni transferi Jean Evrard Kouassi'nin bugün saat 16.30'da İstanbul'da olacak. (TS transfer haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2021 Salı 10:16 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2021 Salı 10:30
TRABZONSPOR HABERLERİ - Jean Evrard Kouassi'nin İstanbul'a geliş saati belli oldu

Süper Lig'de rakipleriyle puan farkını açarak liderliğini sürdüren Trabzonspor, transfere de hızlı bir giriş yaptı. Bordo-mavililer, uzun süreli sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Gervinho'nun yerine Kouassi'yi renklerine bağlıyor. A Spor'un geçtiği son dakika haberine göre Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı yeni transferi Jean Evrard Kouassi, saat 16.30'da İstanbul'da olacak.

🔵🔴JEAN EVRARD KOUASSI KİMDİR?

Çin Ligi ekiplerinden Wuhan FC takımında forvet mevkinde forma giyen Jean Evrard Kouassi, 25 Eylül 1994 tarihinde dünyaya geldi. 1.74 cm boyunda ve 63 kilo olan Jean Evrard Kouassi, sağ ve sol ayağını kullanıyor. Profesyonel futbol kariyerine Moossou FC takımında başlayan 2013 yılında bedelsiz olarak Hırvatistan ekibi Hajduk Split'e transfer oldu.

Hajduk Split'te 2 yıl oynadıktan sonra Kouassi'nin yeni durağı Çin oldu. Yıldız futbolcu Çin'de sırasıyla SH SIPG, SH Port Reserves ve Wuhan Zall'da forma giydi. 27 yaşındaki Fildişili sol kanat oyuncusu Çin Süper Ligi'nde geride kalan 13 maçta 5 gole imza attı.

Jean Evrard Kouassi'nin güncel piyasa değeri ise 2.2 milyon euro.

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