TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına'nın yeni transferi Jean Evrard Kouassi İstanbul'a geldi (TS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'de 39 puanla zirvede yer alan Trabzonspor, 2021-22 sezonunun ilk yarısı bitmeden transfer çalışmalarına başladı. Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan'ın prensipte anlaşmaya varıldığını açıkladığı Jean Evrard Kouassi İstanbul'a geldi.

Süper Lig'in 11'inci haftasındaki Çaykur Rizespor maçında çapraz bağları kopan Gervinho'nun yerine transfer edilecek oyuncunun sözleşme detayları görüşüldükten sonra gece yarısı Trabzon'da olması bekleniyor. Kouassi, sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın kadroda görmek istediği oyuncunun, antrenman eksiğini kapatmak ve takıma hızlı adapte olabilmek için bordo mavili oyuncularla birlikte idmanlara katılması bekleniyor.

İMZAYI ATIP MİLLİ TAKIMA GİDECEK

Wuhan FC takımında forma giyen ve 31 Aralık'ta sözleşmesi bitecek olan Fildişi Sahilli oyuncu, Çin Süper Ligi'nde çıktığı 13 maçta 1046 dakika forma giydi ve 5 gol kaydetti. 2019-20 ve 2020-21 sezonlarında ise toplam 3 bin 836 dakika forma giyen oyuncunun, 3 sezon toplamında 22 gol ve 8 asisti bulunuyor. Anlaşma sağlanması halinde ligin ikinci yarısında bordo mavili formayı giyecek Koussai, 9 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek Afrika Uluslar Kupası'nda Fildişi Sahili Milli Takımı'na katılacak. İlk kez 30 Mart 2021'de milli formayı giyen ve bugüne kadar 6 kez milli maça çıkan oyuncunun 1 golü bulunuyor.