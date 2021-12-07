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TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'da gözler Fenerbahçe'nin rekorunda! Antalya maçında...

Süper Lig'de namağlup liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, bir rekoru daha tarihe gömmeye hazırlanıyor. Bordo-mavililer bu hafta Antalyaspor devirmesi halinde Fenerbahçe'nin 2005-2006 sezonundaki rekorunu egal edecek. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2021 Salı 06:50
TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'da gözler Fenerbahçe'nin rekorunda! Antalya maçında...
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Bordo-mavililer her hafta bir rekor kırıyor. Süper Lig'in tek namağlup takımı olarak yoluna devam eden Karadeniz temsilcisi bu hafta Antalyaspor ile karşılaşacak. Akdeniz temsilcisini devirmesi halinde bu defa bir rekora ortak olacak.

Trabzonspor, 16 hafta itibarıyla 42 puana ulaşacak. Daha önce 2005-06 sezonunda Fenerbahçe 13 galibiyet, 3 beraberlikle 42 puan toplamayı başarmıştı. Bordo-mavililer, Antalyaspor'u devirmesi halinde bu rekoru egale edecek.

1995-96 sezonunda Şenol Güneş yönetiminde 15 haftada 38 puan alan Karadeniz Fırtınası bu rekoru geçen hafta tarihe gömdü. Kulüp tarihinin en iyi başlangıcını yapan Trabzonspor'da hedef sezon sonunda şampiyonluk kupasını gökyüzüne kaldırmak.

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