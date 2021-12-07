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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Kouassi'yi Abdullah Avcı ikna etti! İşte o görüşme...

Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı Jean Evrard Kouassi transferinin arka planında yaşananlar ortaya çıktı. Yıldız oyuncunun transferinde teknik direktör Abdullah Avcı'nın büyük pay sahibi olduğu öğrenildi. Deneyimli teknik adam, Fildişi Sahilli futbolcuyla özel olarak görüşüp, Kouassi'yi Trabzon'a gelmeye ikna etti. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2021 Salı 06:50
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Kouassi'yi Abdullah Avcı ikna etti! İşte o görüşme...

Trabzonspor'un son transferi Jean Evrard Kouassi, bordo-mavili kulübe imza atmak için yola çıktı. 27 yaşındaki kanat oyuncusu bugün şehirde olacak. Ardından sağlık kontrolünden geçirilecek olan Fildişili yıldız için Wuhan'dan özel izin alındı. Kouassi'nin Wuhan ile sözleşmesi 31 Aralık'ta sona eriyor. Çin ekibinin verdiği özel izinle resmi imzalar bugün atılabilecek.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Kouassi'yi Abdullah Avcı ikna etti! İşte o görüşme...

Teknik direktör Abdullah Avcı da Kouassi ile görüşerek özel talebini iletti. Tecrübeli futbolcu, Fildişi Sahili ile Afrika Kupası oynayacağı için imza sonrası izin verilmesi gündemdeydi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Kouassi'yi Abdullah Avcı ikna etti! İşte o görüşme...

Avcı oyuncuyla görüşerek "Trabzon'da kal. Bizimle antrenmanlara çık. Hem takım arkadaşlarına hem de oyun planımıza alışırsın. Kupa dönüşü sorun yaşamazsın" dedi. Kouassi de bu teklifi mantıklı bulup kabul etti.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Kouassi'yi Abdullah Avcı ikna etti! İşte o görüşme...

3.5 YILLIK SÖZLEŞME
Jean Evrard Kouassi bugün Trabzonspor ile 3.5 yıllık sözleşmenin altına imza atacak. 27 yaşındaki futbolcu yıllık 700 bin euro kazanacak. Ayrıca imza parası da ödenecek. Sözleşmesi bittiği için Wuhan'a herhangi bir bonservis bedeli verilmeyecek.

Yunus Emre Sel

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