TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Kouassi'yi Abdullah Avcı ikna etti! İşte o görüşme...

Trabzonspor'un son transferi Jean Evrard Kouassi, bordo-mavili kulübe imza atmak için yola çıktı. 27 yaşındaki kanat oyuncusu bugün şehirde olacak. Ardından sağlık kontrolünden geçirilecek olan Fildişili yıldız için Wuhan'dan özel izin alındı. Kouassi'nin Wuhan ile sözleşmesi 31 Aralık'ta sona eriyor. Çin ekibinin verdiği özel izinle resmi imzalar bugün atılabilecek.

Teknik direktör Abdullah Avcı da Kouassi ile görüşerek özel talebini iletti. Tecrübeli futbolcu, Fildişi Sahili ile Afrika Kupası oynayacağı için imza sonrası izin verilmesi gündemdeydi.