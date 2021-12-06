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Trabzonspor'un yeni transferi Jean Evrard Kouassi Türkiye'ye geliyor!

Son dakika spor haberi: Trabzonspor yeni transferi Jean Evrard Kouassi'ye kavuşuyor. Bordo-mavililerin prensip anlaşmasına vardığı 27 yaşındaki futbolcu yola çıktı. Kouassi sosyal medya hesabından, uçakta bulunduğu fotoğrafını paylaştı. İşte o fotoğraf...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2021 Pazartesi 10:18 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2021 Pazartesi 10:41
Trabzonspor'un yeni transferi Jean Evrard Kouassi Türkiye'ye geliyor!

Süper Lig'de yoluna kayıpsız devam eden Trabzonspor'da transfer hareketliliği yaşanıyor. Bordo-mavililer, Çin Ligi ekibi Wuhan'da forma giyen Jean Evrard Kouassi ile prensip anlaşmasına vardı.

TÜRKİYE'YE GELİYOR!
Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı ve şehre davet ettiği Jean Evrard Kouassi yola çıktı. 27 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından, uçakta bulunduğu fotoğrafını paylaştı. Kouassi'nin yakın zamanda Trabzon'da olması bekleniyor.


JEAN EVRARD KOUASSI KİMDİR?
Jean Evrard Kouassi, 25 Eylül 1994 tarihinde dünyaya geldi. 174 cm boyunda ve 63 kilo olan Jean Evrard Kouassi, sağ ve sol ayağını kullanıyor.

Profesyonel futbol kariyerine Moossou FC takımında başlayan 2013 yılında bedelsiz olarak Hırvatistan ekibi Hajduk Split'e transfer oldu.

Hajduk Split'te 2 yıl oynadıktan sonra Kouassi'nin yeni durağı Çin oldu. Yıldız futbolcu Çin'de sırasıyla SH SIPG, SH Port Reserves ve Wuhan Zall'da forma giydi.

27 yaşındaki Fildişili sol kanat oyuncusu Çin Süper Ligi'nde geride kalan 13 maçta 5 gole imza attı. Jean Evrard Kouassi'nin güncel piyasa değeri ise 2.2 milyon Euro olarak belirtiliyor.

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