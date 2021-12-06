Trabzonspor yıldız futbolcuyu kaptı! Kouassi imzalıyor

31 Aralık 2021'de Çin kulübü Wuhan ile kontratı sona erecek olan Kouassi için Trabzonspor herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek. Tecrübeli kanat oyuncusu, Wuhan formasıyla bu sezon 13 karşılaşmada forma giyerken 5 gol kaydetti. Ocak ayında Afrika Kupası nedeniyle yok.