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Trabzonspor yıldız futbolcuyu kaptı! Kouassi imzalıyor

Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor sahasında Adana Demirspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen bordo-mavililer, transfer çalışmalarına da hız verdi. Bordo-mavililer sezonu kapatan Gervinho'nun yerini vatandaşı Kouassi ile doldurdu. 31 Aralık 2021'de Çin kulübü Wuhan ile kontratı sona erecek olan Kouassi 7 Aralık Salı günü gelerek resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2021 Pazartesi 06:50
Trabzonspor yıldız futbolcuyu kaptı! Kouassi imzalıyor

Karadeniz Fırtınası, bir yandan Süper Lig'de yoluna dolu dizgin devam ederken diğer taraftan transfer dönemi açılmadan görüştüğü isimleri imza aşamasına getiriyor. Bordomavililerde Çaykur Rizespor mücadelesinde sakatlanan Gervinho sezonu kapatmıştı.

Trabzonspor yıldız futbolcuyu kaptı! Kouassi imzalıyor

Abdullah Avcı'nın "2 kanat istiyorum" sözlerinin ardından Cristian Tello, Edin Visca gibi isimler gündeme gelmişti. Trabzonspor gizli yürüttüğü operasyonla Jean Evrard Kouassi ile prensip anlaşmasına vardı.

Trabzonspor yıldız futbolcuyu kaptı! Kouassi imzalıyor

KUPADA OYNAYACAK

Trabzonspor imza aşamasına getirdiği Jean Evrard Kouassi'yi şehre davet etti. 27 yaşındaki kanat oyuncusu yarın imza için Trabzon'a gelecek. Sağlık kontrollerinin ardından bordo-mavili kulüple resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Trabzonspor yıldız futbolcuyu kaptı! Kouassi imzalıyor

31 Aralık 2021'de Çin kulübü Wuhan ile kontratı sona erecek olan Kouassi için Trabzonspor herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek. Tecrübeli kanat oyuncusu, Wuhan formasıyla bu sezon 13 karşılaşmada forma giyerken 5 gol kaydetti. Ocak ayında Afrika Kupası nedeniyle yok.

Trabzonspor yıldız futbolcuyu kaptı! Kouassi imzalıyor

UZUN SÜREDİR TAKİPTEYDİ

Bordo-mavili ekibin renklerine bağlamaya hazırlandığı Jean Evrard Kouassi uzun süredir Trabzonspor'un radarındaydı. Scout ekipleri onunla ilgili sadece saha içiyle ilgili değil özel yaşamını da kapsayan bir rapor hazırladı. Abdullah Avcı onay verince transferi kısa süre içinde imza aşamasına getirildi.

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