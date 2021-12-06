TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor'dan sol bek operasyonu! Napoli'den Manolas...

Ancak Yunan stopere Türkiye'de şampiyonluğa oynayan Trabzonspor 'un da talip olduğu belirtildi.

Ayrıca gelecek sezon Şampiyonlar Ligi için de Manolas gibi üst düzey bir stoper kadroya katılabilir. Manolas, 2019'da 36 milyon euro'ya Roma'dan Napoli'ye katılmıştı. Bu sezon ise sadece 4 maçta oynayabildi.