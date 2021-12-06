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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor'dan sol bek operasyonu! Napoli'den Manolas...

Son dakika Trabzonspor haberleri... Süper Lig'de puan farkını açarak liderliğini sürdüren Trabzonspor, devre arası transfer döneminde takıma takviye yapacak. Bordo-mavililerin, Napoli'de forma giyen Yunan sol bek Manolas'ı istediği bildirildi. İşte ayrıntılar... (TS transfer haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2021 Pazartesi 11:01 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2021 Pazartesi 11:03
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor'dan sol bek operasyonu! Napoli'den Manolas...

Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu, geçtiğimiz günlerde bir Yunan oyuncu daha kadrolarına katabileceklerini söylemişti. Bu sözlerin ardından birçok iddia art arda geldi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor'dan sol bek operasyonu! Napoli'den Manolas...

Karadeniz Gazete'de yer alan habere göre en çok üstünde durulan söylenti, Sassuolo'dan Kyriakopoulos'un bordo-mavililerin yeni sol beki olacağı yönündeydi...

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor'dan sol bek operasyonu! Napoli'den Manolas...

Ancak bu iddiaya paralel bir iddia İtalya'dan geldi. Napoli'de bu sezon büyük hayal kırıklığı yaratan Manolas'ın Yunanistan'a dönmeye hazır olduğu, Olympiakos'la görüşme halinde olduğu iddia edildi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor'dan sol bek operasyonu! Napoli'den Manolas...

Ancak Yunan stopere Türkiye'de şampiyonluğa oynayan Trabzonspor'un da talip olduğu belirtildi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor'dan sol bek operasyonu! Napoli'den Manolas...

Bordo-mavililer sezon başında Bologna'dan Denswill'i kiraladı. Ancak oyuncudan istediği verimi alamadı. Devre arasında bir değişiklik olabileceği kaydedildi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor'dan sol bek operasyonu! Napoli'den Manolas...

Ayrıca gelecek sezon Şampiyonlar Ligi için de Manolas gibi üst düzey bir stoper kadroya katılabilir. Manolas, 2019'da 36 milyon euro'ya Roma'dan Napoli'ye katılmıştı. Bu sezon ise sadece 4 maçta oynayabildi.

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