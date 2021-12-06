TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor'dan sol bek operasyonu! Napoli'den Manolas...

Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu, geçtiğimiz günlerde bir Yunan oyuncu daha kadrolarına katabileceklerini söylemişti. Bu sözlerin ardından birçok iddia art arda geldi.
Karadeniz Gazete'de yer alan habere göre en çok üstünde durulan söylenti, Sassuolo'dan Kyriakopoulos'un bordo-mavililerin yeni sol beki olacağı yönündeydi...
Ancak bu iddiaya paralel bir iddia İtalya'dan geldi. Napoli'de bu sezon büyük hayal kırıklığı yaratan Manolas'ın Yunanistan'a dönmeye hazır olduğu, Olympiakos'la görüşme halinde olduğu iddia edildi.