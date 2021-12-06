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TRABZONSPOR HABERLERİ: Nwakaeme'den sözleşme kararı!

Trabzonspor haberleri: Nwakaeme kariyerinin en iyi sezon başlangıcına imza attı. 7 gol, 6 asistle hücum yükünün önemli bölümünü çekiyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan yıldız futbolcu geleceği ile ilgili de kararını verdi. Bordo-mavili takım yıldız futbolcuyla sözleşme süresi konusunda anlaşma sağladı. (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2021 Pazartesi 06:50
TRABZONSPOR HABERLERİ: Nwakaeme'den sözleşme kararı!

Trabzonspor'un süper yıldızı Anthony Nwakaeme yine ipleri eline aldı, Süper Lig'i domine etmeyi sürdürüyor. Nijeryalı yıldız, Süper Lig ve Avrupa Kupaları'nda rakip ağları toplam 7 defa sarsarken, 6 da asist yaptı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Nwakaeme'den sözleşme kararı!

Karadeniz devinin ligi açık puan farkıyla önde götürmesindeki başrol oyuncularından biri olan 32 yaşındaki yıldız isim 2-0 kazanılan son Adana Demirspor maçında da hem gol attı, hem de asistiyle Hamsik'e gol attırdı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Nwakaeme'den sözleşme kararı!

Nwakaeme, bordo-mavili forma altında 15. haftalar itibarıyle ilk defa bu kadar yüksek rakamlara ulaştı. Büyük usta yeni rekorlar peşine düştü bile.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Nwakaeme'den sözleşme kararı!

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Nwakaeme, Trabzonspor kariyeri öncesinde bu rakamlara ulaşamamıştı. Şimdiden bordo-mavili kulübün efsaneleri arasına adını yazdıran Nijeryalı kanat oyuncusunun sözleşmesi sezon sonu bitiyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Nwakaeme'den sözleşme kararı!

Taraflar sözleşmenin süresi konusunda anlaştı, rakamda farklı düşünceler var. Ancak Nwakaeme'nin Fırtına'da kalmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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