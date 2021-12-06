Hücum hattının tahrip gücü yüksek

Bordo-mavililer bu sezon Süper Lig'de fileleri 31 defa sarstılar. Bu gollerin 30'u ise hücum bölgesinde yer alan oyunculardan geldi. 1'ini ise Konyasporlu Hadziahmetovic kendi ağlarına yolladı. Fırtına henüz savunmadaki isimlerinden gol katkısı alamadı.

İZİN GÜNÜ

Teknik direktör Abdullah Avcı, 8'de 8 yapan öğrencilerine izni verdi. Bordo-mavili futbolcular günü sevdikleriyle geçirecekler. Ardından yarın Antalyaspor mücadelesinin hazırlıkları yeniden start alacak. Abdullah Avcı izin gününde öğrencilerinden futbolu düşünmemelerini istedi.