Ahmet Ağaoğlu: Heyecanlıyız

Trabzonspor'da dün kongre günüydü. 2 gün süren kongrede dün seçim gerçekleşti. Mevcut başkan Ahmet Ağaoğlu tek aday olarak girdiği seçimde 1152 oy aldı. Ağaoğlu böylece 3 yıl daha bordo-mavili kulübü yönetecek. Ağaoğlu seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından üyelere bir teşekkür konuşması yaptı. Karadeniz kulübünün başkanı şunları söyledi: "Hakkınızı helal edin. Geçmişte kalan 3 yılda ben ve arkadaşlarım Trabzonspor'un menfaatlerini hep önde tuttuk. Sizlerin verdiği destek en büyük gücümüz. Şimdi yeni bir heyecanla yeni döneme başlıyoruz. Bizim için dün bitti. Artık yarınlar var. Büyük bir heyecanla yeni döneme hazırız."

ÜLKE SPORUNU ÖNEMSİYORUZ

"Trabzonspor Başkanı olarak sadece şampiyonluklar, kupalar, sportif başarılar peşinde değiliz. Şanlı tarihimizden gelen ülke sporuna karşı bir sorumluluğumuz var. Sportif anlamda başarılara yürürken mali disiplinimizden taviz vermeyeceğiz"

BAKANDAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeniden seçilen Ahmet Ağaoğlu'nu kutladı. TFF de Ağaoğlu için bir kutlama mesajı yayınladı.