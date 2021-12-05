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Uğurcan Çakır yine geçit vermedi

Uğurcan Çakır formunu her hafta yükseltiyor. Milli eldiven dün de Adana Demirspor'a geçit vermedi. Özellikle Mario Balotelli'nin şutlarında kalesinde devleşti. 25 yaşındaki eldiven son 4 maçta kalesine gelen 19 şutun 18'ini kurtarmayı başardı. Sadece 1 gol yedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2021 Pazar 06:50
Uğurcan Çakır yine geçit vermedi
Uğurcan Çakır formunu her hafta yükseltiyor. Milli eldiven dün de Adana Demirspor'a geçit vermedi. Özellikle Mario Balotelli'nin şutlarında kalesinde devleşti. 25 yaşındaki eldiven son 4 maçta kalesine gelen 19 şutun 18'ini kurtarmayı başardı. Sadece 1 gol yedi.
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