Uğurcan Çakır yine geçit vermedi

Uğurcan Çakır formunu her hafta yükseltiyor. Milli eldiven dün de Adana Demirspor'a geçit vermedi. Özellikle Mario Balotelli'nin şutlarında kalesinde devleşti. 25 yaşındaki eldiven son 4 maçta kalesine gelen 19 şutun 18'ini kurtarmayı başardı. Sadece 1 gol yedi.
Uğurcan Çakır formunu her hafta yükseltiyor. Milli eldiven dün de Adana Demirspor'a geçit vermedi. Özellikle Mario Balotelli'nin şutlarında kalesinde devleşti. 25 yaşındaki eldiven son 4 maçta kalesine gelen 19 şutun 18'ini kurtarmayı başardı. Sadece 1 gol yedi.