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Trabzonspor'un yeni 'sanatçısı' Marek Hamsik!

Trabzonspor'da son dakika haberi... Bordo mavililer, Adana Demirspor'u devirerek şampiyonluk yolunda önemli bir virajı geçerken, Marek Hamsik'in yıldızlaşmasıyla sevincini de ikiye katladı. Slovak yıldız, Adana Demir karşısındaki futboluyla ayakta alkışlandı. Attığı goldeki kontrolü de vuruşu da usta işiydi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2021 Pazar 06:50 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2021 Pazar 09:33
Trabzonspor'un yeni 'sanatçısı' Marek Hamsik!
Futbol severler böyle büyük bir yeteneği Süper Lig'de izlediği için çok şanslı...

Trabzonspor'un saha içindeki 'komutanı' Marek Hamsik, Adana Demirspor mücadelesinde yine futbol resitali sundu. Orta sahada takımını orkestra şefi gibi idare eden 34 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Abdullah Avcı'nın saha içindeki 'büyük aklı' olmaya devam etti.

İkinci yarıda da mükemmel bir gol kaydetti. Nwakaeme'nin uzaklardan pasında tek dokunuşla meşin yuvarlağı çok iyi indirdi. Kaleci Muriç'in çıktığını görünce de ayağının ucuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Marek Hamsik bu sezon 2. golünü kaydetti. 3 de asisti var.
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