Trabzonspor'un yeni 'sanatçısı' Marek Hamsik!

Trabzonspor'un saha içindeki 'komutanı' Marek Hamsik, Adana Demirspor mücadelesinde yine futbol resitali sundu. Orta sahada takımını orkestra şefi gibi idare eden 34 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Abdullah Avcı'nın saha içindeki 'büyük aklı' olmaya devam etti.
İkinci yarıda da mükemmel bir gol kaydetti. Nwakaeme'nin uzaklardan pasında tek dokunuşla meşin yuvarlağı çok iyi indirdi. Kaleci Muriç'in çıktığını görünce de ayağının ucuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Marek Hamsik bu sezon 2. golünü kaydetti. 3 de asisti var.