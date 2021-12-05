TRABZONSPOR HABERLERİ - Namağlup Trabzonspor 36 milyon 600 bin lirayı kasasına koydu!

Yeni sezona bomba gibi bir giriş yapan Trabzonspor, ligde oynadığı 15 karşılaşmada henüz yenilgi yüzü görmedi. Oynadığı maçların 12'sinden galibiyetle, 3'ünden de beraberlikle ayrılan bordo-mavililer, galibiyet ve beraberlik başına aldığı parayla ise kasasını doldurmaya devam etti.

Karadeniz Gazete'de yer alan habere göre galibiyet başına 2 milyon 700 bin lira alan Trabzonspor, beraberlik için ise 1 milyon 400 bin lira gelir elde etti. 12 galibiyette 32 milyon 400 bin lira elde eden bordo mavililer, 3 beraberlikte ise 4 milyon 200 bin lira alarak toplamda 36 milyon 600 bin lirayı kasasına koydu.