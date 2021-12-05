Haberler Trabzonspor TRABZONSPOR HABERLERİ - Namağlup Trabzonspor 36 milyon 600 bin lirayı kasasına koydu!

TRABZONSPOR HABERLERİ - Namağlup Trabzonspor 36 milyon 600 bin lirayı kasasına koydu!

Son dakika Trabzonspor haberleri... Süper Lig'de 15. hafta itibarıyla namağlup liderliğini sürdüren Trabzonspor, bu başarısının karşılığını maddi olarak da alıyor. Bordo-mavililer, galibiyet ve beraberliklerden toplam 36 milyon 600 bin lira gelir elde etti. İşte ayrıntılar... (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2021 Pazar 11:29
TRABZONSPOR HABERLERİ - Namağlup Trabzonspor 36 milyon 600 bin lirayı kasasına koydu!

Yeni sezona bomba gibi bir giriş yapan Trabzonspor, ligde oynadığı 15 karşılaşmada henüz yenilgi yüzü görmedi. Oynadığı maçların 12'sinden galibiyetle, 3'ünden de beraberlikle ayrılan bordo-mavililer, galibiyet ve beraberlik başına aldığı parayla ise kasasını doldurmaya devam etti.

Karadeniz Gazete'de yer alan habere göre galibiyet başına 2 milyon 700 bin lira alan Trabzonspor, beraberlik için ise 1 milyon 400 bin lira gelir elde etti. 12 galibiyette 32 milyon 400 bin lira elde eden bordo mavililer, 3 beraberlikte ise 4 milyon 200 bin lira alarak toplamda 36 milyon 600 bin lirayı kasasına koydu.

DİĞER
Son dakika: Galatasaray-Altay maçı için çok konuşulacak penaltı yorumu! "İlk yarıda Cüneyt Çakır'a 'Gel izle' demeyen VAR..."
Trabzonspor zirvede yerini sağlamlaştırdı! İşte yerel basında zafer manşetleri....
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor