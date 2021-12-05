TRABZONSPOR HABERLERİ: İtalya'da gündem Hamsik! "Şaşırtmaya devam ediyor"

Süper Lig 15. haftasında Trabzonspor kendi sahasında Adana Demirspor ile karşılaştı.

Bordo-Mavililer rakibini 2-0 yendi ve liderlik yolunda kayıpsız şekilde kazanmayı sürdürdü.

Trabzonspor'a geldiği günden bu güne kadar gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiren Marek Hamsik ise attığı golle yıldızlaştı.

Marek Hamsik'in performansı İtalya'da da gündem oldu.

CalcioNapoli sitesi Hamsik ile ilgili yaptığı haberde, "Şaşırtmaya devam ediyor" başlığını kullandı.

Haberde ayrıca Hamsik'in takımın lideri olduğundan da bahsedildi. Oyuncular arasındaki sıkı bağın ise tecrübeli futbolcunun liderliğinden kaynaklandığı aktarıldı.



