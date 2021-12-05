TRABZONSPOR Haberi: Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu yeniden başkan seçildi! (TS spor haberi)

Trabzonspor'da seçime tek aday olarak giren Ahmet Ağaoğlu, 1152 oy alarak yeniden başkanlığa seçildi. Seçimin ardından bordo mavililerin başkanı Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu.

İşte Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları:

Bu noktada hiçbir kulüp, bu başarısızlıklarda bizim payımız yoktur diyemez. Diğer kulüplerle birlikte, en ağır yük bize düşüyorsa en ağır yükün sorumluluğunu üstümüze alarak...

Ülke futbolunun sportif performansını daha ileriye taşımak adına en ağır sorumluluğu da ülke futbolu adına almaya ve bu sorumluluğu yerine getirmek için elimizden geleni yapacağımızdan tüm spor kamuoyu emin olabilir. Bunu kendimize görev adlediyoruz.