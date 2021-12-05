Haberler Trabzonspor SON DAKİKA: Trabzonspor Jean Evrard Kouassi transferini bitirmek üzere! Prensip anlaşmasına varıldı

SON DAKİKA: Trabzonspor Jean Evrard Kouassi transferini bitirmek üzere! Prensip anlaşmasına varıldı

Trabzonspor'da son dakika transfer haberi... Trabzonspor, Çin Süper Ligi ekiplerinden Wuhan Zall forması giyen 27 yaşındaki kanat oyuncusu Jean Evrard Kouassi ile anlaştı. Öte yandan Trabzonspor yönetimi, Jean Evrard Kouassi'yi şehre davet etti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2021 Pazar 13:09 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2021 Pazar 13:16
SON DAKİKA: Trabzonspor Jean Evrard Kouassi transferini bitirmek üzere! Prensip anlaşmasına varıldı

Trabzonspor, Gervinho'nun sakatlığının ardından boşalan kanat bölgesi için takviye yapmaya hazırlanıyor.

Sabah'ın haberine göre Fırtına, son olarak Çin Ligi ekibi Wuhan'da forma giyen Jean Evrard Kouassi ile prensip anlaşmasına vardı.

DAVET EDİLDİ
Öte yandan Trabzonspor yönetimi, Jean Evrard Kouassi'yi şehre davet etti. Oyuncu, kısa süre içinde Trabzon'a gelecek.

27 yaşındaki Fildişili sol kanat oyuncusu Çin Süper Ligi'nde geride kalan 13 maçta 5 gole imza attı. Kouassi, 2017 yılında Shanghai Port'tan Wuhan'a bedelsiz olarak transfer olmuştu.

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