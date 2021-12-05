İlk yarı uğuru

Fırtına, bu sezon maçları daha ilk yarıdan çözüyor. Adana Demir karşısında 26. dakikada Nwakaeme ile öne geçen bordo-mavili ekip, bu sezon ilk yarılarında en fazla gol atan takım (17) olma unvanını sürdürdü.
Fırtına, bu sezon maçları daha ilk yarıdan çözüyor. Adana Demir karşısında 26. dakikada Nwakaeme ile öne geçen bordo-mavili ekip, bu sezon ilk yarılarında en fazla gol atan takım (17) olma unvanını sürdürdü. İkinci yarılarda en fazla gol bulan ekip olan Demirspor (15) ise Trabzon'u pas geçti.