Haberler Trabzonspor İlk yarı uğuru

İlk yarı uğuru

Fırtına, bu sezon maçları daha ilk yarıdan çözüyor. Adana Demir karşısında 26. dakikada Nwakaeme ile öne geçen bordo-mavili ekip, bu sezon ilk yarılarında en fazla gol atan takım (17) olma unvanını sürdürdü.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2021 Pazar 06:50
İlk yarı uğuru
Fırtına, bu sezon maçları daha ilk yarıdan çözüyor. Adana Demir karşısında 26. dakikada Nwakaeme ile öne geçen bordo-mavili ekip, bu sezon ilk yarılarında en fazla gol atan takım (17) olma unvanını sürdürdü. İkinci yarılarda en fazla gol bulan ekip olan Demirspor (15) ise Trabzon'u pas geçti.
DİĞER
Bergüzar Korel’den kızı Leyla ile yeni paylaşım! Bergüzar Korel’in kızıyla paylaşımı sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu!
Asgari ücrette ortak görüş 4 bin TL! Başkan Erdoğan sordu AK Partili kurmayları yanıtladı
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor