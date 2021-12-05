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Futbol sanatçısı Marek Hamsik

Slovak yıldız, Adana Demir karşısındaki futboluyla ayakta alkışlandı. Attığı goldeki kontrolü de vuruşu da usta işiydi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2021 Pazar 06:50
Futbol sanatçısı Marek Hamsik
Futbol severler böyle büyük bir yeteneği Süper Lig'de izlediği için çok şanslı... Trabzonspor'un saha içindeki 'komutanı' Marek Hamsik, Adana Demirspor mücadelesinde yine futbol resitali sundu. Orta sahada takımını orkestra şefi gibi idare eden 34 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Abdullah Avcı'nın saha içindeki 'büyük aklı' olmaya devam etti. İkinci yarıda da mükemmel bir gol kaydetti. Nwakaeme'nin uzaklardan pasında tek dokunuşla meşin yuvarlağı çok iyi indirdi. Kaleci Muriç'in çıktığını görünce de ayağının ucuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Marek Hamsik bu sezon 2. golünü kaydetti. 3 de asisti var.
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