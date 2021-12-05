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Dorukhan parlıyor

Bruno Peres'in yokluğunda sağ bekte müthiş performans gösteren Dorukhan Toköz, Adana Demirspor mücadelesinde de çok etkiliydi. Akintola karşısında iyi durdu. Rakibine hiç geçit vermedi. Bir de üzerine Nwakaeme'ye asist yaparak maçın en iyilerinden oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2021 Pazar 06:50
Dorukhan parlıyor
Bruno Peres'in yokluğunda sağ bekte müthiş performans gösteren Dorukhan Toköz, Adana Demirspor mücadelesinde de çok etkiliydi. Akintola karşısında iyi durdu. Rakibine hiç geçit vermedi. Bir de üzerine Nwakaeme'ye asist yaparak maçın en iyilerinden oldu.
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