Dorukhan parlıyor

Bruno Peres'in yokluğunda sağ bekte müthiş performans gösteren Dorukhan Toköz, Adana Demirspor mücadelesinde de çok etkiliydi. Akintola karşısında iyi durdu. Rakibine hiç geçit vermedi. Bir de üzerine Nwakaeme'ye asist yaparak maçın en iyilerinden oldu.
Bruno Peres'in yokluğunda sağ bekte müthiş performans gösteren Dorukhan Toköz, Adana Demirspor mücadelesinde de çok etkiliydi. Akintola karşısında iyi durdu. Rakibine hiç geçit vermedi. Bir de üzerine Nwakaeme'ye asist yaparak maçın en iyilerinden oldu.