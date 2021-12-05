TRABZONSPOR HABERLERİ: Cornelius üzdü

Trabzonspor, Adana Demirspor'u mağlup ederek yoluna devam ederken maçın başında yürekleri ağza getiren sakatlık yaşandı. 8. dakikadaki hava topu mücadelesinde Cornelius ile Samet Akaydın kafa kafaya çarpıştı. Hakem Fırat Aydınus hemen sahaya sağlık görevlilerini davet etti ve başı yarıldığı anlaşılan Danimarkalı golcü sedyeyle oyun dışına alındı. Cornelius'un saha kenarında tedavisi devam ederken Trabzonspor'un yedek futbolcularının tamamı takım arkadaşlarının yanında yer aldı. Deneyimli forvet oyuna devam edemedi, tomografi çekilmek üzere hastaneye götürüldü. Hastanede Cornelius'a 8 dikiş atıldığı ifade edildi. Samet ise tedavisinin ardından oyuna devam etti.