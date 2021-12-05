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Bu çocuklar hak ediyorlar

Avcı maç sonu mutluydu: Bu şehir bu çocuklar emeklerinin karşılığını alacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2021 Pazar 06:50
Bu çocuklar hak ediyorlar
Trabzonspor, Adana Demirspor'u da yenerek 8'de 8 yaparken teknik direktör Abdullah Avcı keyifliydi. Usta çalıştırıcı "Yorulmadan, çalışmadan olmuyor. Taraftarımızı maça çağırmıştım. Müthiş şekilde destek verdiler. Hepsine teşekkür ediyorum. Beraber savunma yapıp, beraber hücuma çıktık. Ligin kalitesi yüksek, geçiş ve seti iyi oynayan bir takımıyla karşılaştık. Güzel bir galibiyet oldu" dedi. Avcı rekorlarla ilgilenmediğini belirtip henüz hiçbir şey kazanmadıklarını da yineledi. Başarılı çalıştırıcı "Bıkmadan fedakarlık yapmalıyız. Bu şehir, bu çocuklar umarım emeklerinin karşılığını alacaklar" diye konuştu.
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