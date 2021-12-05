Bordo-Mavi karnaval!

Trabzonsporlu taraftarlar, Adana Demirspor karşılaşmasında da takımını yalnız bırakmadı. Şenol Güneş Stadı'nı dolduran bordomavililer, 90 dakika boyunca takımına inanılmaz bir destek verdi. Sezon başından bu yana Trabzonspor'un adeta itici gücü olan taraftarlar, Adana Demirspor mücadelesinde de bir an olsun susmadı. Rakip ataklardaki ıslıklarla kulakları sağır eden bordo- mavililer, atılan gollerin ardından büyük sevinç yaşadı. Tribünlerde adeta kendilerinden geçerken; şampiyonluk havasına da girdiler. Bu sezon yenilgi yüzü görmeyen taraftarlar, mücadelenin başından sonuna kadar camiadaki şampiyonluk havasını tribünlere yansıttı. Renkli görüntülerin hakim olduğu Şenol Güneş Stadı'nda telefon flaşları da kutlamadaki yerini alırken; 'Şampiyon Trabzon' tezahüratları ise stadı inletti. Bordo-mavili taraftarlar, 90 dakika sonunda hem 2-0'lık galibiyetin hem de liderliğin keyfini doyasıya yaşadı. Takımlarını sahanın ortasına çağırarak kolbastı ile eğlenceli bir kutlama yaptılar.

KALESİNİ YİNE GOLE KAPATTI

Adana Demirspor karşısında da kalesini gole kapatan Trabzonspor, üst üste 3. kez bunu başardı. Gaziantep FK (3-0) ve Fatih Karagümrük (2-0) karşılaşmalarında da gol yemeyen bordo-mavililer, bu sezon toplam 6 karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başardı. 11 ile ligin en az gol yiyen takımı olan Trabzonspor, rakip ağları ise 31 kez havalandırarak zirveye çıktı.