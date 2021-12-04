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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Solbakken izlendi ve beğenildi

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri... Trabzonspor'da scout ekibi Bodo Glimt forması giyen Ola Solbakken'i izledi. Norveç'te oyuncuyu takip eden scout ekibi tam not verdi. 23 yaşındaki futbolcuyla Galatasaray'la da ilgileniyor. (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2021 Cumartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2021 Cumartesi 11:13
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Solbakken izlendi ve beğenildi
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Trabzonspor'da scout ekibi Bodo Glimt forması giyen Ola Solbakken'i izledi. Norveç'te oyuncuyu takip eden scout ekibi, yıldız isme tam not verdi. 33 maçta 11 gol, 8 asistle oynayan 23 yaşındaki futbolcu için teklif yapılacak. Bir başka kanat oyuncusu olan AZ Alkmaar'dan Albert Gudmundsson da listede... Bu arada Solbakken, Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alıyor.

OLA SOLBAKKEN KİMDİR?

7 Eylül 1998 tarihinde Norveç'te dünyaya gelen Ola Solbakken, kariyerine Rosenborg altyapısında başladı. Daha sonra Ranheim'a transfer olan Solbakken, 2020'nin ocak ayında ise Bodo Glimt'in yolunu tuttu. 1.86 boyundaki Norveçli genç forvet, sağ kanatta da forma giyebiliyor. Güncel piyasa değeri 400 bin euro olan Solbakken, Norveç Milli Takımı ile 2 maça çıktı.

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