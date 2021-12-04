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Trabzonspor haberleri | Hannes Wolf Celtic yolunda!

Süper Lig'de açık ara lider konumda bulunan Trabzonspor, gözünü ara transfer dönemine çevirdi. Fırtına'nın Borussia Monchengladbach'ın 'yeni Griezmann' olarak adlandırılan kanat forveti Hannes Wolf ile ilgilendiği öne sürülmüştü. Ancak Alman basınından Trabzonspor'a kötü haber geldi. İşte detaylar... (Görkem Ağgündüz / Dış Haberler)

GÖRKEM AĞGÜNDÜZ Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2021 Cumartesi 10:53
Trabzonspor haberleri | Hannes Wolf Celtic yolunda!

Bu sezon Süper Lig'de adeta 'fırtına' gibi esen Trabzonspor, tek başına zirvede bulunuyor. Bordo mavililer bir yandan ilk yarı namağlup kapatmanın hesaplarını yaparken diğer yandan gözünü transfer dönemine çevirdi.

Fırtına'nın Borussia Monchengladbach'ın kanat forveti Hannes Wolf ile ilgilinediği belirtilirken Alman basını transferde Celtic'in bir adım önde olduğunu yazdı.

Haberde; 22 yaşındaki golcünün yaz aylarında Borussia Monchengladbach'a imza attığı ancak şimdiden ayrılabileceği belirtildi;



"9.5 milyon Euro bedelle transfer edilen Wolf, ilk haftalar süre bulsa da son maçlarda yedek kaldı. Avusturyalı oyuncu bu sezon Bundesliga'da yedi kez forma giydi.

Celtic'in yanı sıra Trabzonspor ve Rapid Wien de Hannes Wolf ile ilgileniyor. Ocak ayında ayrılık ihtimali kuvvetli.

Football Talent Scout'a göre Wolf, Atletico Madrid ve Fransa forveti Antoine Griezmann gibi oynuyor. Hızlı ayakları, mükemmel tekniği ve hedefe bakışları nedeniyle benzetilebilir.

Celtic transferi bitirebilirse, takıma çok şey kazandıracak bir hücum oyuncusunu kadrosuna katacak. Giakoumakis'in arkasında Wolf, Kyogo Furuhashi ve Jota ile Ange Postecoglou, Celtic Park'ta ağız sulandıran bir cephe hattı oluşturabilir."

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