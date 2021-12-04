Trabzonspor - Adana Demirspor maçı CANLI izle! TS Adana Demir maçı canlı anlatım | Trabzonspor maçı izle

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile Adana Demirspor kozlarını paylaşıyor. Medical Park Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Fırat Aydınus düdük çalıyor. Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapıyor.







TRABZONSPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Edgar, Vitor Hugo, Denswil, Berat, Siopis, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Cornelius

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Deli, Samet, Rassoul, Stambouli, Sinan, Bjarnason, Akintola, Yunus, Balotelli

TRABZONSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Trabzonspor - Adana Demirspor maçı saat 16:00'da başladı. Kritik mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

FIRTINA'NIN REKOR MAÇI

Trabzonspor, Adana Demirspor karşısında kaybetmemesi halinde 27 maç ile 1995-96 sezonun ardından en uzun yenilmezlik rekoru kıracak. Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra oynadığı 26 maçta yenilmedi. Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 15 galibiyet, 11 beraberlik elde etti. Trabzonspor, Adana Demirspor karşısında yenilgi almaması durumunda 1995-96 sezonun ardından 26 sezon sonra en uzun yenilmezlik serisini elde edecek.