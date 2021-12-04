Masouras’a kanca

Trabzonspor'da Abdullah Avcı devre arasında 2 kanat oyuncusu istediğini belirtmişti. Başkan Ahmet Ağaoğlu da İtalyan basınına verdiği röportajda "Bir Yunan oyuncu daha alacağız. Görüşmeler sürüyor" ifadelerini kullanmıştı. O ismin Olympiakos'ta forma giyen Georgios Masouras olduğu ortaya çıktı. Scout ekiplerinin izleyip beğendiği 27 yaşındaki futbolcuya teknik direktör Abdullah Avcı da onay verdi. Görüşmeler başladı. Fırıtna satın alma opsiyonuyla oyuncuyu kiralamak istiyor. Masouras hem sağ hem sol kanatta oynayabiliyor. Gol yollarında etkili bir oyuncu.

Georgios Masouras bu sezon en iyi futbolunu Avrupa Ligi gruplarında Fenerbahçe'ye karşı oynadı. 27 yaşındaki hücum oyuncusu Olympiakos'un 3-0 kazandığı maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.