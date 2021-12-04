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Abdullah Avcı Trabzonspor Alanyaspor maçı öncesi konuştu! Sakatlık...

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında lider Trabzonspor sahasında Adana Demirspor'u konuk ediyor. Zorlu karşılaşma öncesi bordo-mavili takım teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Avcı, "Geçen haftadan Djaniny, Trondsen; iki hafta önce İstanbul’da sakatlanan Bakasetas ve Hüseyin, yeni kulübeye dönebildiler." dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2021 Cumartesi 15:38 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2021 Cumartesi 15:39
Abdullah Avcı Trabzonspor Alanyaspor maçı öncesi konuştu! Sakatlık...

Abdullah Avcı, Trabzonspor Adana Demirspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE AVCI'NIN AÇIKLAMALARI:

Taraftarımıza teşekkür ederim. Hemen hemen biletler tükenmiş. Savunmayı, hücumu birlikte yapmayı hep söylüyorum.

Oyuncularımıza destek istiyoruz. Beraber oynamak için de sonuna kadar destek olsunlar. Neler yapacaklarımızı çalıştık. Geçen haftadan Djaniny, Trondsen; iki hafta önce İstanbul'da sakatlanan Bakasetas ve Hüseyin, yeni kulübeye dönebildiler.

Bakasetas'ı daha sağlıklı kullanabilmek için bugünkü tercihimizi böyle kullandık. Oyunun gidişatı, nasıl bir oyuncu profiline döneceğimizi gösterecek. Çok dikkatli şekilde oynamamız gerekiyor, taraftarımızın da desteğiyle 3 puan alarak yola devam etmek istiyoruz.

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