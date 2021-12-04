Abdullah Avcı Trabzonspor Alanyaspor maçı öncesi konuştu! Sakatlık...

Abdullah Avcı, Trabzonspor Adana Demirspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE AVCI'NIN AÇIKLAMALARI:

Taraftarımıza teşekkür ederim. Hemen hemen biletler tükenmiş. Savunmayı, hücumu birlikte yapmayı hep söylüyorum.

Oyuncularımıza destek istiyoruz. Beraber oynamak için de sonuna kadar destek olsunlar. Neler yapacaklarımızı çalıştık. Geçen haftadan Djaniny, Trondsen; iki hafta önce İstanbul'da sakatlanan Bakasetas ve Hüseyin, yeni kulübeye dönebildiler.

Bakasetas'ı daha sağlıklı kullanabilmek için bugünkü tercihimizi böyle kullandık. Oyunun gidişatı, nasıl bir oyuncu profiline döneceğimizi gösterecek. Çok dikkatli şekilde oynamamız gerekiyor, taraftarımızın da desteğiyle 3 puan alarak yola devam etmek istiyoruz.