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Yıldızlar iş başına

Abdullah Avcı, oynayacak seviyeye gelen Marek Hamsik ve Bakasetas’ı Adana Demirspor karşısında ilk onbire monte etmeyi planlıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2021 Cuma 06:50
Yıldızlar iş başına
Adana Demirspor maçının hazırlıkları devam ediyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın yarın kadroda önemli değişikliklere gitmesi bekleniyor. Özellikle sakatlıkları geçen Marek Hamsik ve Bakasetas'ın oynayabilecek seviyeye gelmesi rekabeti ve alternatifleri artırdı. İki yıldızı yeniden 11'e monte etmeyi planlayan Abdullah Avcı'nın, Djaniny'yi tek forvet olarak görevlendirip, Abdülkadir Ömür'ü de sağ kanada çekmesi ön görülüyor. Avcı'nın orta sahada Siopis ile Berat Özdemir arasındaki tercihini ise maç günü yapması bekleniyor.
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